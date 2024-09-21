جيش الاحتلال ينشر قائمة لقيادات حزب الله بعد اغتيال 6 عناصر منهم (صور)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال عددا كبيرا من قيادات حزب الله اللبناني في الغارات التي نفذها على جنوب لبنان، منذ بدء الاشتباكات في 8 أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال يزعم أنه قضى على عدد كبير من قيادات حزب الله

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة تتضمن 9 قيادات من حزب الله اللبناني، زاعما أنه قضى على 6 منهم، فيما أكد أنه قضى على هرم قيادة "قوة الرضوان".

قائمة بقيادات حزب الله، فيتو

وادعى جيش الاحتلال في بيانه أنه قضى على هرم قيادة "قوة الرضوان في حزب الله، في غارة دقيقة شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات، وقضت على رئيس منظومة العمليات وقائد "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، إبراهيم عقيل خلال اجتماع مع قادة في قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية.

قائمة بقيادات حزب الله، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ