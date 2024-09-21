السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشر قائمة لقيادات حزب الله بعد اغتيال 6 عناصر منهم (صور)

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال عددا كبيرا من قيادات حزب الله اللبناني في الغارات التي نفذها على جنوب لبنان، منذ بدء الاشتباكات في 8 أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال يزعم أنه قضى على عدد كبير من قيادات حزب الله 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة تتضمن 9 قيادات من حزب الله اللبناني، زاعما أنه قضى على 6 منهم، فيما أكد أنه قضى على هرم قيادة "قوة الرضوان".

قائمة بقيادات حزب الله، فيتو 

وادعى جيش الاحتلال في بيانه أنه قضى على هرم قيادة "قوة الرضوان في حزب الله، في غارة دقيقة شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات، وقضت على رئيس منظومة العمليات وقائد "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، إبراهيم عقيل خلال اجتماع مع قادة في قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية.

قائمة بقيادات حزب الله، فيتو 
txt

حزب الله يعلن استهداف قاعدة دفاع جوي تابعة لجيش الاحتلال

txt

مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض يتوقع توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله قوة الرضوان لبنان جيش الاحتلال

مواد متعلقة

حزب الله يعلن استهداف قاعدة دفاع جوي تابعة لجيش الاحتلال

مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض يتوقع توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل

حزب الله: استشهاد 15 من كوادر الحزب في الغارة الإسرائيلية على بيروت

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

وزير الصحة عن إصابات النزلة المعوية بأسوان: مبالغة كبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

في ذكرى وفاة طنطاوي الثالثة. كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي والمشير

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

ads

منوعات

المزيد

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية