السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: دمرنا نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف في لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه يواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله اللبناني وتجريده من قدراته.

 

جيش الاحتلال يقصف أهداف في جنوب لبنان 

وزعم  بيان جيش الاحتلال أن سلاح المدفعية قصف بعض المناطق في جنوبي لبنان، ودمر نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف الصاروخية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، عن استشهاد  37  شخصا في حصيلة جديدة للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مع تواصل أعمال رفع الأنقاض.

 

حصيلة الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.

 

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

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اندلاع الحرائق فى إسرائيل بعد إطلاق 45 صاروخا من لبنان

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إعلام عبري: إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

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