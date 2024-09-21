السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

المكتبة المتنقلة تقدم خدماتها الثقافية لأطفال قرى الإسماعيلية (فيديو وصور)

أنشطة المكتبة المتنقلة،
أنشطة المكتبة المتنقلة، فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة، في محافظة الإسماعيلية، ضمن برنامج المكتبة المتنقلة عددا من الفعاليات التي استهدفت، أطفال قرى محافظة الإسماعيلية منها قرية طوسون.  

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زيارة اليوم الواحد لأطفال القرى 

وتتضمن برنامج اليوم زيارة للأطفال في قرى محافظة الإسماعيلية للبرامج  المخصص للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا). 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

والذي يستهدف تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.  

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

التعريف بالمكتبة وانشطتها 

وبدأت مسئولات المكتبة بالتعريف عن المكتبة وطريقة العضوية والخدمات التى تقدمها المكتبة والكورسات والأنشطة المختلفة مع توزيع هدايا تذكارية صغيرة للوجو المكتبة. 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

ورشة تلوين للأطفال 

كما تضمنت الفعاليات ورشه تلوين للأطفال وطريق دمج الألوان وترتيبها، ورشة البازل بالتوقيت والسرعة ومسابقه بين المجموعات  و لعبة السلم والثعبان عن طريق طرح سؤال وصاحب الاجابه الصحيحه يكون دوره في رمي النرد بين فريق الذكور والإناث.  

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

 

 

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بدايه مبادرة بداية صندوق مكتبات مصر العامة مكتبة مصر العامة محافظة الإسماعيلية الأطفال المكتبة المتنقلة

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