السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

تزامنا مع العام الدراسى الجديد، تحليل مياه الشرب بمدارس الإسماعيلية (صور )

جانب من سحب العينات
جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ٧٤ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة إجراءات الإصحاح البيئي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.  

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سحب عينات مياه الشرب من المدارس 

وتابعت الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة أن مسئولي صحة البيئة قاموا بسحب عينات مياه شرب من المدارس لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المياه وسلامتها، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.  

جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو
جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو

توفير سبل الراحة للطلاب 

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلبة والطالبات على مستوى المحافظة، مشددًا على توفير بيئة صحية نظيفة داخل وخارج أسوار المدارس؛ بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين.
 

جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو
جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو
جانب من سحب العينات بالمدارس، فيتو

 

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم، لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والذي ينطلق غدا في ١٠٦١ مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالي عدد ٣٨٥ ألف طالب وطالبة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية. 

انتهاء مدارس الإسماعيلية من التجهيزات 

حيث أنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعدد 55 مدرسة، في 8 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.

 

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