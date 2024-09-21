كتائب القسام تستهدف منزلين بداخلهما عدة جنود إسرائيليين برفح
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها استهدفت منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال بـ 4 قذائف وأوقعتهم قتلى وجرحى"شرق حي التنور بمدينة رفح.
كتائب القسام تنصب كمين لقوات الاحتلال
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام في بيان لها، أنها استولت على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.
اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي
و ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية.
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