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أخبار مصر

خدمات جديدة بالقطار الكهربائي ومترو الخط الثالث بداية من الاثنين المقبل

مترو, فيتو
مترو, فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف تقديم خدمة جديدة للفئات الخاصة، من ذوى الإعاقة السمعية بمحطات مترو الخط الثالث وبالقطارات، للتيسير عليهم.

 

خدمة جديدة للركاب الخط الثالث للمترو 

وجاءت الخدمة الجديدة عبارة عن تدشين لغة الإشارة بداية من يوم الاثنين المقبل وذلك بالخط الثالث والقطار الكهربائى.

وسبق أن قدم الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى العديد من الخدمات للفئات الخاصة وفى مجالات البيئة وغيرها لخدمة الركاب.

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