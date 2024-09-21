النقل: عبور قطارات البضائع لخط سيناء محملة بالحاويات (صور)

استقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، فى أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.

استعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.



مخطط تطوير محطات القطارات في سيناء

وزارة النقل وضعت مخططا لتطوير محطات القطارات في سيناء وتضمنت أعمال تطوير المحطة تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفة المحطة بعد أن تمت سرقتها خلال ثورة 25 يناير.

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها

كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

يتم العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

محطة بالوظة،فيتو

كامل الوزير: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية إلى أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد،مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.