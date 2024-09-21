السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

طوارئ بوزارة النقل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.. تشغيل 1524 رحلة لمترو الأنفاق غدا.. إتاحة 820 ألف نقطة بيع وصرف تذاكر السفر للقطارات العادية.. وخطة للتعامل مع أوقات الذروة

قطار, فيتو
قطار, فيتو

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل، تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT  استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

خطط تشغيل وسائل النقل 

أشار البيان الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية  بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات  الركاب على الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة علي الرقم 16528.

رقم طوارئ للسكك الحديد 

ولفت بيان الوزارة إلى اتخاذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعدد من الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة ويسر وذلك بناءً على تعليمات الفريق مهندس / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حيث تم فتح مكاتب المدينة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة اعتبارًا من يوم 5 / 9 / 2024 بالإضافة إلى المكاتب الحالية وكذلك يتم اتاحة حجز المقاعد المكيفه والتهوية الديناميكية للحجز قبل السفر بمدة خمسة عشر يومًا عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينة المنتشره بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادى الرياضية والقضائية ومحطات المترو وعن طريق الانترنت والهاتف المحمول ووكلاء البيع شركات فوري وخالص وشركاؤها والتي تقدر بعدد 820 ألف نقطة بيع وصرف تذاكر السفر للقطارات العادية  قبل السفر بـ 48 ساعة. بالإضافة الى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة وتشغيل قطارات أضافية فى اوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة  من كل أسبوع

وأوضح البيان أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المرفقين، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على الركاب مرفق والاستعداد  بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل

تشغيل 1524 رحلة بحطوط المترو الثلاث عدا 

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ  1524رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول،  و 602رحلة بالخط الثاني، و 466 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يوميًا بالقطار الكهربائي الخفيف LRT  وذلك كالتالي: 
تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحًا  وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ م، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ ص، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبدالناصر في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، مع قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة ١١:٤٥ م كما يبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف   212 رحلة يوميًا حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحًا وينتهي الساعة 12منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقيقة في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.

txt

كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية، وهذه إجراءات رفعها

txt

حريق يلتهم مزرعة مواشي بالسنطة في الغربية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الشكاوى الحكومية الموحدة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق مهندس كامل الوزير القطار الكهربائي الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

غدا، النيابة تستمع لأقوال محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي علي طفل بأكتوبر

بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

المزيد
الجريدة الرسمية