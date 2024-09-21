السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد (صور)

جولة رئيس جامعة المنصورة
جولة رئيس جامعة المنصورة الاهلية، فيتو

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد، بمقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة، بحضور الدكتور خالد المهدى مدير عام الإدارة الطبية بجامعة المنصورة، وأسامة عبد الفتاح موسى المشرف على مقر جامعة المنصورة الأهلية.


واطمأن الدكتور شريف يوسف خاطر على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي


كما وجه  بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

إعداد 4 عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد


من جانبه قال الدكتور خالد المهدى أنه تم إعداد 4 عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية


وأضاف أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتم اعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبى علي موقع جامعة المنصورة الأهلية والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

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