السبت 21 سبتمبر 2024
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رياضة

هل تتكرر مواجهة السداسية بين بيراميدز والجيش الرواندي؟

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا وتخطي الجيش الرواندي اليوم بدور الـ32.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، بمثابة مواجهة مكررة من الموسم الماضي، حيث إن الفريقين التقيا في نفس الدور من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2024.

وفاز بيراميدز على الجيش الرواندي (6-1) في مجموع المباراتين، حيث تعادل ذهابًا دون أهداف خارج الديار، ثم اكتسح السماوي ضيفه في موقعة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بسداسية.

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الرواندي

والتقي فريقا بيراميدز والجيش الرواندي ثلاثة مرات مرتان بالموسم الماضي بنفس الدور ل32 بدوري ابطال افريقيا انتهت الاولي بالتعادل السلبي والثانية بنتيجة 6-1

ومواجهة الذهاب بالموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1

يدخل فريق بيراميدز مواجهة فريق الجيش الرواندي مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا وأمامه فرصتان فقط للتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

سيناريوهات تأهل بيراميدز

ويتأهل بيرميدز لدور المجموعات في حالتين

الأولى الفوز بأي نتيجة اما الفرصة الثانية فهي التعادل السلبي 

دوري أبطال إفريقيا

وخطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50 وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

بيراميدز والجيش الرواندي

ويسعي بيراميدز إلى تحقيق الفوز علي الجيش الرواندي وخطف بطاقة التاهل لدور المجموعات.

ويطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد.

طقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

 

فرصتان فقط، سيناريوهات تأهل بيراميدز لدور المجموعات فى أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا والقناة الناقلة

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