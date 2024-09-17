بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

تتجه نية الجوكر أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز إلى اعتزال كرة القدم بعد استغناء النادي السماوي عنه وعدم التجديد له في فترة الانتقالات الحالية.

وينتظر أحمد فتحي حتي انتهاء مدة القيد الثانية لقوائم الأندية لتحديد موقفه النهائي وأنه في حالة عدم تلقيه عرض جيد من أحد الأندية خاصة الإسماعيلي سيعلن اعتزال الكرة بشكل نهائي.

القوائم الثانية حتى 25 أكتوبر



ويستمر تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية حتى 25 أكتوبر المقبل



وقرر اتحاد الكرة قيد 30 لاعبًا في قوائم الأندية للموسم الجديد 2024 - 2025، بجانب 5 لاعبين مواليد 2003 في جميع الأقسام.

بيراميدز يستغني عن احمد فتحي

وجاء قرار إدارة بيراميدز بعدم التجديد والاستغناء عن أحمد فتحي بسبب رفض الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق التجديد له بسبب السن وعدم الحاجة لخدماته.

وكانت ادارة بيراميدز ترغب في الابقاء علي اللاعب لولا قرار يورتشيتش

انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى موسم 2020 لمدة 3 سنوات بعد رفض الاهلي العرض الخاص بالتجديد له

ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

وفي الأول من أبريل لعام 2020، أصدر أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى بيانًا رسميًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب الجوكر، "بسم الله الرحمن الرحيم.. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التي لم تدخر جهدًا فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

مسيرة أحمد فتحي

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل إلى شيفلد الإنجليزي ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015 قبل أن ينتقل لبيراميدز بداية من هذا الموسم.

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 20 بطولة مع الأحمر بواقع 11 لقب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.