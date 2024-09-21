من مضيفة طيران إلى قفص المحكمة.. محطات في حياة قاتلة طفلتها بالتجمع.. تعرفت على دجال إيطالي بدبي.. ادعت معرفتها بأشياء فوق قدرات البشر وعملت معالجة روحانية.. والأطباء يؤكدون سلامة قواها العقلية

ترصد فيتو أبرز المحطات في قضية مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها بالتجمع الخامس والتي تنظر اليوم السبت المحكمة قضيتها ومن المقرر أن تصدر فيها حكما ضد المتهمة.

وخلال التحقيقات، قالت المتهمة، عقب ارتكابها جريمة قتل نجلتها : "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت هناك بشتغل مضيفة طيران، فجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجي لي هواتف بتعلي من طاقتي وأنا بسميها تجليات، لدرجة إن بيجيلي موسى وعيسى وبيقولوا لي إني مريم العذراء".

المحطة الأولى، تعرف المضيفة على خبير طاقة إيطالي

كانت المتهمة وتدعي أميرة بنت حمد، مضيفة طيران تونسية الجنسية على الخطوط الإماراتية، تعيش حياة هادئة مرفهة مع زوجها ونجلتها في دبي، ولكن حياتها ساءت وتغيرت عقب تعرفها على خبير طاقة إيطالي الجنسية، والذي أوهمها أنها تعاني من حالة نفسية، وهو وحده القادر على علاجها عن طريق علم الطاقة والروحانيات.

المحطة الثانية.. الجلسات الروحانية

في عام 2017 انتقلت المتهمة إلى مصر رفقة زوجها وابنتها القتيلة “تارا” ذات الأربع سنوات، واستقرت في منطقة التجمع الخامس، وبدأت في الترويج لنفسها كمعالجة روحانية، وخاضت عددًا كبيرًا من الجلسات الروحانية، وادعت تواصلها مع الخبير الأجنبي عن طريق التخاطر، وأنها قادرة على رؤية أشياء لا يستطيع البشر العاديون رؤيتها.

المحطة الثالثة.. قتلت نجلتها بحزام حقيبتها في جلسة روحانية

اصطحبت “أميرة” صغيرتها إلى إحدى الجلسات داخل شقة بالتجمع الخامس، وانغمست في ممارسة طقوسها الخاصة، واحتضنت ابنتها واستعانت بحزام حقيبتها وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حينها أدركت الأم ما أقدمت على فعله محاولة التخلص من حياتها بطعن نفسها بـ"سكين" في الرقبة، قبل أن ينقذها زوجها في اللحظات الأخيرة.

المحطة الرابعة.. القبض عليها ومحاكمتها

بعد الحادثة المروعة، فتحت النيابة العامة تحقيقًا مكثفًا مع أميرة، التي كشفت خلال استجوابها عن تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم المأساوي، في نهاية التحقيقات، تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لقرار الإحالة رقم 12146 جنايات التجمع الأول، والقضية رقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة.

المحطة الخامسة.. اضطرابات نفسية

في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات السابقة، أُرفق تقرير اللجنة الخماسية بمحضر الجلسة، حيث أكد أن المتهمة لا تعاني من أي اضطرابات نفسية تؤثر على إدراكها أو تصرفاتها، وأنها كانت في حالة وعي كامل عند ارتكاب الجريمة، ومع ذلك، دافع محامي المتهمة عن موقفها بالقول إنها كانت تحت تأثير قوة روحانية، مشيرًا إلى أن دجالًا إيطاليًا سيطر عليها عقليًا وجسديًا، إلى درجة أنه كان يعرف تفاصيل حياتها اليومية رغم بُعد المسافات.

خلال جلسات المحاكمات السابقة، استمعت المحكمة لشهادة عدد من الأطباء النفسيين المشاركين في إعداد التقرير الطبي، ومن بينهم الدكتور محمد محمود، حيث أوضح أن المتهمة سليمة من الناحية العقلية، وأن هناك تفسيرين محتملين لما أقدمت عليه؛ الأول هو تعاطيها للمواد المخدرة، والثاني هو أنها تعاني من اضطراب الشخصية الحدية، الذي يتسم بإيذاء الذات والغير.

وأمام هيئة محكمة جنايات التجمع الخامس، أنكرت مضيفة طيران التونسية ما ذكرته في أقوالها بالتحقيقات، وأنها لم تكن في وعيها أثناء تنفيذ الجريمة، وتعيش حالة نفسية صعبة حزنًا على فراق ابنتها، قائلة: “أنا أم والأمومة فطرية، مستحيل أعمل كدا في بنتي، ومستوعبتش اللي حصل غير لمّا ودوني العباسية، وكل يوم أصحى موجوعة على بنتي، أنا مضيفة بقالي 8 سنين ومش بتعاطى مخدرات”.

وقررا محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية وشهرتها خبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة لجلسة 2 أكتوبر المقبل.