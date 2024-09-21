هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني؟ قانوني يجيب

بعد صدور النيابة العامة اليوم السبت إخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء.

وجاء قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة الـ 18 ساعة قضاها المتهم داخل سرايا النيابة العامة، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه من إحدى السيدات تدعى خديجة، والتي استمع رجال التحقيق إلى أقوالها في واقعة التحرش، وكذلك اتهامها بالتشهير في حق صلاح التيجاني في البلاغ المقدم منه ضدها.

ترصد فيتو لقرائها، متى يمكن لـ صلاح التيجاني استرداد الكفالة التي دفعها؟ وهل يمكن لأهل المجني عليها التي اتهمته بالتحرش تقديم طعن على قرار النيابة؟

وقال المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني: إن قرار إخلاء السبيل لا يعنى البراءة أو الخروج نهائيًا من القضية، إنما يعنى عدم حبسه، ولكنه مُلزم بحضور جلسات محاكمته أمام الجنايات، منذ أولى الجلسات التي سيتم تحديدها من قبل الجهات القضائية واضح أن حضور المتهم يكون وجوبيًا ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل.

وأشار إلى أن قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة لقاضي الموضوع، ولا يجوز الطعن على القرار لأن المتهم أمام القاضي الطبيعي.

وأوضح الخبير القانوني أنه عقب صدور قرار النيابة يقوم المتهم أو الدفاع الخاص بدفع قيمة الكفالة لموظف تنفيذ النيابة العامة، ويحصل على إيصال بقيمة الكفالة.

متى يتم استرداد الكفالة؟

وبحسب الخبير القانوني يتم استرداد الكفالة عندما يحصل المتهم على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط، وأن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالي.

خطوات استرداد الكفالة

- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

- إرفاق ثلاث صور بطاقة للمتهم.

- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القت القبض على صلاح الدين التيجاني، على خلفية اتهامه من إحدى السيدات بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن، تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وأكدت الداخلية أن صلاح التيجاني غير منتمى للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.