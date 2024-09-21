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خارج الحدود

وزير الصحة اللبناني: مصر داعم دائم لبيروت وعرضت المساعدة علينا

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم السبت، إن مصر دائما داعمة لبيروت وعرضت كل المساعدة علينا ونعمل على تنظيم هذه المساعدات، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في وقت سابق من اليوم، سقوط 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الحصيلة حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مؤكدا وجود 68 جريحا تم نقلهم الى 12 مستشفى.

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

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