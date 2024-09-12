الجمعة 13 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

اصنعيه بنفسك في البيت، طرق عمل بلسم للشعر من مواد طبيعية

العناية بالشعر، فيتو
العناية بالشعر، فيتو

طرق عمل بلسم للشعر من مواد طبيعية، العناية بالشعر تتطلب استخدام منتجات طبيعية تساعد على تقويته وتحسين مظهره دون التعرض للمواد الكيميائية القاسية، لهذا يعتبر صنع بلسم الشعر في المنزل من مواد طبيعية فكرة مثالية لتحقيق شعر صحي ولامع. 


أفضل مواد طبيعية يمكنك استغلالها في عمل بلسم

أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، إلى أن استخدام بلسم طبيعي للشعر ليس فقط وسيلة لتجنب المواد الكيميائية الضارة، بل هو أيضًا طريقة مذهلة لتغذية الشعر بالعناصر الطبيعية التي يحتاجها. وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

وصفات طبيعية للشعر

بلسم العسل وزيت جوز الهند

العسل وزيت جوز الهند مزيج مثالي للشعر الجاف والمتضرر. فالعسل يرطب الشعر بعمق ويحافظ على نعومته ولمعانه، بينما يساعد زيت جوز الهند في تقوية الشعر ومنحه التغذية اللازمة.

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

1. اخلطي العسل وزيت جوز الهند جيدًا في وعاء حتى يتجانس الخليط.
2. طبقي المزيج على شعرك بعد غسله بالشامبو، مع التركيز على الأطراف.
3. اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

 

بلسم الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو يحتوي على فيتامينات A وE والبروتينات التي تساعد في تغذية الشعر وتحسين مرونته. أما زيت الزيتون، فهو معروف بخصائصه المغذية والمرطبة.

المكونات:
- نصف حبة أفوكادو ناضجة
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:
1. اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى يصبح ناعمًا.
2. أضيفي زيت الزيتون وامزجي المكونات جيدًا.
3. وزعي الخليط على شعرك بعد الشامبو.
4. اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

 

بلسم البيض واللبن الزبادي

البيض غني بالبروتينات التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته. بينما يعمل اللبن الزبادي على تنعيم الشعر بفضل خصائصه المرطبة.

المكونات:
- بيضة واحدة
- نصف كوب من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:
1. اخفقي البيضة جيدًا، ثم أضيفي اللبن الزبادي.
2. امزجي الخليط حتى يصبح متجانسًا.
3. طبقيه على الشعر واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
4. اغسلي شعرك بالماء البارد لتجنب طهي البيض على شعرك.

بلسم الصبار وزيت اللوز

الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تهدئة فروة الرأس وتقوية الشعر، بينما يساعد زيت اللوز في ترطيب الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة التحضير:
1. امزجي جل الصبار وزيت اللوز جيدًا.
2. طبقي المزيج على شعرك الرطب بعد الشامبو.
3. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

بلسم الموز والعسل

الموز يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد في ترطيب الشعر ومنع تقصفه. كما يساعد العسل في تحسين نعومة الشعر ومنحه لمعانًا طبيعيًا.

المكونات:
- موزة ناضجة
- ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
1. اهرسي الموزة جيدًا حتى تصبح خالية من التكتلات.
2. أضيفي العسل وامزجيهما معًا.
3. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 25 دقيقة.
4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر لإزالة أي بقايا.

بلسم الزبادي والخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تساعد في ترطيب الشعر، بينما يساهم الزبادي في تغذية الشعر بعمق.

المكونات:
- نصف حبة خيار مفروم
- نصف كوب من الزبادي

طريقة التحضير:
1. اهرسي الخيار جيدًا أو استخدمي الخلاط للحصول على معجون ناعم.
2. امزجيه مع الزبادي حتى تحصلي على خليط متجانس.
3. طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

بلسم الشاي الأخضر وخل التفاح

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف، بينما يساعد خل التفاح في تنظيف الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

المكونات:
- كوب من الشاي الأخضر المغلي والمبرد
- ملعقة كبيرة من خل التفاح

طريقة التحضير:
1. اخلطي الشاي الأخضر مع خل التفاح.
2. استخدميه كغسول نهائي بعد الشامبو.
3. دلكي فروة رأسك بلطف واتركي الخليط لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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