أبرز ملامح خطة تأمين مراسم تسليم درع الدوري للأهلي

أعدت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قوات العمليات الخاصة بقطاع المركزي خطة لتأمين مراسم تسليم درع الدوري للأهلي المقرر أن يتم مساء اليوم السبت بـ استاد القاهرة عقب انتهاء مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني.

وشملت الخطة انتشارا مكثفا لقوات البحث الجنائي بمحيط الاستاد وتواجدا من الخدمات المرورية على الطرق المؤدية للاستاد وفرقا من قوات فض الشغب وبعض رجال العمليات الخاصة داخل الاستاد لتأمين مراسم تسليم الدرع، ومنصات التتويج والحضور، سواء من الشخصيات العامة أو أسر اللاعبين.

كما شملت الخطة تواجد من رجال الأمن لمنع دخول الشماريخ أو التصدي لأي مخالفات وضبط كل من يحاول تعكير صفو الاحتفالية مع انتشار عدد من الشرطة لتأمين الجماهير حتى وصولهم للمدرجات.

وكان النادي الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها اليوم السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.

وجاءت موافقة «الكاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي ستحضر المباراة.