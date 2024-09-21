السبت 21 سبتمبر 2024
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رياضة

موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة جورماهيا

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

الأهلي، تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى استاد القاهرة في الخامسة والنصف مساء استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى. 

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم العديد من العناصر المهمة عند مواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

غيابات الأهلي أمام جورماهيا

أشرف داري لعدم الجاهزية الفنية 

مصطفى مخلوف لأسباب فنية

كريم الدبيس لأسباب فنية

محمد عبد الله لأسباب فنية

كريم نيدفيد لأسباب فنية

خالد عبد الفتاح لأسباب فنية

عمر الساعي لعدم القيد في القائمة الأولى المشاركة في الدور التمهيدي

مصطفى أبو الخير لعدم القيد في القائمة الأولى المشاركة في الدور التمهيدي

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان التشكيل الرسمي. 

ويواجه النادي الأهلي فريق جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

فيما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.  

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيى عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها اليوم السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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