عودة الحركة بالطريق السياحي بعد تصادم سيارتين واصابة 6 أشخاص بالجيزة
تواصل الخدمات المرورية بالطريق السياحي بمحافظة الجيزة رفع حطام حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى سوزوكي ما ترتب عليه زحام مروري في الطريق القادم من الواحات البحرية في اتجاه دائري المنيب ووقوع 6 مصابين تم نقلهم للمستشفي العام.
البداية بلاغ بتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السياحي في الطريق القادم من الواحات البحرية في اتجاه دائري المنيب.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي مع آخرى سوزوكي فان، مما أسفر عن تهشم السيارتين وإصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
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