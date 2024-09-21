مصرع شابين في حادث تصادم بالصف

ألقت قوات مباحث شرطة الصف بالجيزة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في مصرع شابين إثر اصدامه بدراجة بخارية على الطريق السريع في دائره القسم.

وكان بلاغ ورد إلى النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالطريق السريع في الصف ووقوع مصابين وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الواقعة وتبين ان المصابين هم علاء.إ" 20 سنة، مقيم بقرية غمازة الكبرى، و"محمد.ص" 20 سنة، مقيم بعزبة بسيوني، في غمازة الكبرى،وتم نقلهم للمستشفي العام ورفع حطام الحادث.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث وتبين أن المجني عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية، وخلال سيرهما اصطدمت بهما سيارة نقل، مما تسبب في انقلاب الدراجة، ومصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الصف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق، وأمرت النيابة بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.