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حوادث

بدء نظر جلسة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها.

محاكمة مضيفة الطيرانالتونسية بتهمة إنهاء حياة ابنتها

وشهدت الجلسة الماضية، تقديم دفاع المتهمة بطلب رد المحكمة، مضيفًا أن المتهمة تمثل أمام المحكمة على إثر اتهام النيابة العامة لها بقتل ابنتها الطفلة المدعوة تارا عمرو حسن مصطفى، عمدًا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف المحامي أن تلك الجناية المنظورة أمام الدائرة وجدت أسبابا تدعو إلى رد الدائرة، وذلك إحقاقًا للحق والعدل، وتلك الأسباب سنبينها في الآتي: أولًا الإخلال الجسيم بحق الدفاع، وذلك لأن الدفاع الحاضر مع المتهمة قد طالب بعرض المتهمة على لجنة خماسية أو سباعية مشكلة من أساتذة الطب النفسي من أي جامعة من جامعات مصر خلاف مستشفى العباسية، مشككًا وطاعنًا بالتزوير على التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية.

محاكمة مضيفة الطيران التونسية بتهمة إنهاء حياة ابنتها

واستند في ذلك إلى ما تم في قضية قاتلة ابنها بالشرقية المتهمة هناء محمد حسن حتروش، والتي تحمل رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.

كما شهدت الجلسة الماضية، سقوط المتهمة مغشيًا عليها، لإصابتها بحالة نفسية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمتهمة غير مستقرة، وأنها تعاني من هلاوس على إثر ما حدث.

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