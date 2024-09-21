محاكمات الأسبوع.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها.. مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام جنايات القاهرة.. وجنح الشيخ زايد تحاكم عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

تشهد ساحات المحاكم الجنائية عددا من القضايا المهمة خلال الأسبوع الجاري ومن أبرزها.

محاكمة مضيفة طيران

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

محاكمة محاسبة بأحد البنوك بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة محاسبة بأحد البنوك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه من البنك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهمة اختلاس مبلغ مالي في التجمع الأول.

خلية العمرانية

تنظرالدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمعروفة بخلية العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، بمحافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

مطرب المهرجانات مجدي شطة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة غدا الاحد بمجمع محاكم العباسية، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وميكانيكي بتهمة إحراز مواد مخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول" محمد. و" ويعمل ميكانيكي في القضية رقم ١٠٥٥٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المرج أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة الفنان عباس أبو الحسن

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ، بعد إخلاء سبيله من سرايا النيابة، عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.

كانت النيابة العامة بالجيزة أحالت الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث اصطدام سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهن داخل احدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة.

المتهمة بدهس ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان

تصدر محكمة جنايات مطروح، الأربعاء المقبل، الحكم على المتهمة بدهس ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان.

سحب ترخيص فيلم الملحد

كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، الدعوى التي تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد.

تقدم هاني سامح المحامي بدعوى، بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة إلى النيابة العامة.