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انتظام الدراسة بـ 22 معهدا أزهريا ذات الفترتين في القليوبية (صور)

انتظام المعاهد الأزهرية
انتظام المعاهد الأزهرية بالقليوبية، فيتو

انطلقت صباح اليوم الدراسة بـ ٢٢ معهدا بمنطقة القليوبية الأزهرية فى بداية قوية وحضور مشرف للمعاهد ذات الفترتين والتى تعمل يوم السبت وتتم المتابعة والزيارات الميدانية من جانب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وكل قيادات المنطقة ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين.

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متابعة انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية

 برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم وإشراف  الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وتوجيهات وموافقة  الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بقطاع المعاهد وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد وحضور.

انتظام المعاهد الازهرية بالقليوبية، فيتو

وتفقد  الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية والذى تفقد معهد المنيره الابتدائي التابع لإدارة القناطر الخيرية وحضر طابور الصباح والقى كلمة قدم خلالها التهنئة للتلاميذ والمعلمين بالعام الدراسى الجديد وبين مشاركة الأزهر الشريف وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان وحذر من التقصير أو التهاون وطالب الجميع بضرورة التكاتف والتعاون من أجل انتظام العملية التعليمية وطالب الجميع بتنفيذ التعليمات والتوجيهات وضبط الأعمال.

انتظام المعاهد الأزهرية بالقليوبية، فيتو 

المعاهد الأزهرية بالقليوبية 

 كما تفقد  الشيخ عبدالموجود دسوقى وكيل المنطقة للعلوم الشرعية والعربية معهد كفر الجزار وتفقد مدير إدارة بنها معهد فتيات بنها الاعدادى الثانوى والحضور مشرف وانتظام الدراسة  وتفقد مدير إدارة الخانكة معهدى فتيات وبنين الخصوص  وتفقد مدير إدارة طوخ معهدى طوخ وتفقد مدير ادارة كفر شكر معهدى كفر شكر  والأعمال تسير بصورة طيبة والدراسة منتظمة. 

 

انتظام المعاهد الأزهرية بالقليوبية، فيتو 

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الازهرية بالقليوبية الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب التعليمية الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر منطقة القليوبية الأزهرية

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