ضبط مزور يروج لنشاطه عبر التواصل الاجتماعي في القليوبية

ألقت قوات أمن القليوبية القبض على أحد الأشخاص، تبين من التحريات أنه يقوم بتزوير الأوراق الرسمية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى فى القليوبية بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين، حيث تم رصد صفحات إلكترونية باسم المتهم وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات تلقتها أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تفيد بوجود عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى يعلن صاحبها عن إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها «بخلاف الحقيقة».

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أنه عقب الاتفاق مع ضحاياه يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق «واتس آب» للمستندات المزورة ويطلب منهم مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.