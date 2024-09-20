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محافظات

التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها

حميات بنها، فيتو
حميات بنها، فيتو

 تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها بعد تطويره الشامل، بتكلفة وصلت إلى 20 مليون جنيه لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا المبنى إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث صمم ليكون مركزًا متكاملًا للرعاية الصحية المتخصصة، ويضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

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افتتاح مبني جديد بحميات بنها 

 ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق، كل طابق يقدم خدمات طبية متخصصة حيث يضم الطابق الأول وحدة غسيل كلوي متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة عزل لمرضى فيروس B، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى المحافظة. كما يشتمل على أجهزة متخصصة لغسيل الكلى لمرضى الإيدز والفيروسات الكبدية كما تم تخصيص الطابق الثاني والثالث لوحدتي العناية المركزة، مجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة المراقبة، ومضخات الحقن، وأجهزة التنفس الصناعي، وعربات الإنعاش، وغيرها، وذلك لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى الحرجة.
 

أكد محافظ القليوبية خلال التفقد أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيساهم في تخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى. 

وتفقد المحافظ المستشفى وشاهد سير العمل  بالأقسام والرعايات للإطمئنان على  جاهزيتها لاستقبال المرضى بعد افتتاح المستشفى موجها بحسن معاملة المرضى والعمل علي زيادة جودة الخدمات المقدمة لهم وتقديم كافة سبل الدعم  والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أعرب الأطباء العاملون بالمستشفى عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن المبنى الجديد سيمكنهم من تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وأن الأجهزة المتطورة ستساعد في تشخيص وعلاج الحالات المرضية بدقة أكبر.
وجاءت الجولة بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة بنها

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