الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

في إطار مبادرة "بداية"، محافظ القليوبية يكرم 15 من الأيتام بمدينة بنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال تكريم الأوائل، فيتو

 فى إطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، كرم اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  15 من الأيتام بدار البنين والبنات بمدينة بنها لتفوقهم العلمي والدراسي.

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 جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الأيتام المتفوقين وإنجازاتهم المميزة، وحافزًا لهم لمواصلة التفوق والتميز في مسيرتهم التعليمية، وقد عبر المحافظ عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأبناء، مؤكدًا أنهم مثال يحتذى به للشباب المصري.

 

محافظ القليوبية: دعم ورعاية الطلاب المتفوقين واجب وطني

 وأكد محافظ القليوبية، في كلمته خلال الحفل، على أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة الأيتام، هو واجب وطني. 

كما وجه الشكر لدار البنين على جهودها في رعاية الأيتام وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.
 

من جانبه، أعرب الأيتام المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذا التكريم، مؤكدين أن هذا التقدير سيزيدهم عزيمة وإصرارًا على تحقيق المزيد من النجاحات.
 

جاء هذا التكريم بحضور كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

 

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