محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن أكبر مشكلة بالمحافظة هي تهالك شبكات الطرق وخاصة أنه لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا بالإضافة إلى ملف الأسواق العشوائية والنظافة وهم أولوية بالنسبة لي وبالفعل وضعت خطط للتعامل معهم وبتحسنهم سيحدثون تغيرا في نفسية المواطن فحقه أن يعيش في شارع نظيف، النظافة ليست سلوكا فرديا وإنما سلوكا جميعا يتطلب تكاتفنا جميعا فالمواطن إذا وجد مكان نظيف لن يلقي القمامة به.
محافظ القليوبية: إعادة الوجه الحضاري للمدن
وأضاف في تصريح خاص أنه يعمل على إعادة الوجه الحضاري للمدن وأكد محافظ القليوبية أهمية التوسع في إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبي مطالب المواطنين بحياة كريمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.