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محافظات

محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا

أيمن عطية محافظ القليوبية،
أيمن عطية محافظ القليوبية، فيتو

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن أكبر مشكلة بالمحافظة هي تهالك شبكات الطرق وخاصة أنه لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا بالإضافة إلى ملف الأسواق العشوائية والنظافة وهم أولوية بالنسبة لي وبالفعل وضعت خطط للتعامل معهم وبتحسنهم سيحدثون تغيرا في نفسية المواطن فحقه أن يعيش في شارع نظيف، النظافة ليست سلوكا فرديا وإنما سلوكا جميعا يتطلب تكاتفنا جميعا فالمواطن إذا وجد مكان نظيف لن يلقي القمامة به. 

في إطار مبادرة "بداية"، محافظ القليوبية يكرم 15 من الأيتام بمدينة بنها

محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة لعدم الجاهزية للعام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية: إعادة الوجه الحضاري للمدن 


وأضاف في تصريح خاص أنه يعمل على إعادة الوجه الحضاري للمدن وأكد محافظ القليوبية أهمية التوسع في إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبي مطالب المواطنين بحياة كريمة.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية

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