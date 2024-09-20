محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن أكبر مشكلة بالمحافظة هي تهالك شبكات الطرق وخاصة أنه لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا بالإضافة إلى ملف الأسواق العشوائية والنظافة وهم أولوية بالنسبة لي وبالفعل وضعت خطط للتعامل معهم وبتحسنهم سيحدثون تغيرا في نفسية المواطن فحقه أن يعيش في شارع نظيف، النظافة ليست سلوكا فرديا وإنما سلوكا جميعا يتطلب تكاتفنا جميعا فالمواطن إذا وجد مكان نظيف لن يلقي القمامة به.

محافظ القليوبية: إعادة الوجه الحضاري للمدن



وأضاف في تصريح خاص أنه يعمل على إعادة الوجه الحضاري للمدن وأكد محافظ القليوبية أهمية التوسع في إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبي مطالب المواطنين بحياة كريمة.