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أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ونائبته جيرمان حداد، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل الاجتماع، بالترحيب بممثل الـ (UNFPA) وتهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدًا على أهمية تعزيز سبل التعاون المُثمر بين المنظمة والوزارة لتعزيز القطاع الصحي بمصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة آفاق التعاون المشتركة الحالية والتوسع في الخطط والبرامج المقرر العمل عليها مستقبليًا، في مختلف المجالات الصحية، وعلى رأسها الرعاية الصحة الأساسية وتعزيز الصحة الإنجابية بمصر، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأمن الصحي لهم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تضمن استعراض جانب منظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لخطة العمل المقترحة للتعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في مختلف المجالات الصحية ومن بينها تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية. 

حيث أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون في هذا الشأن حيث أن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين جزء أصيل ضمن أهداف التنمية البشرية، من خلال صقل مهارات الفرق الطبية والإرتقاء بمختلف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير التوعية الصحيحة للمجتمع في مختلف الجوانب الصحية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك لتوفير وسائل تنظيم الأسرة في مختلف المنشآت الصحية بالمحافظات، فضلًا عن تدريب وصقل مهارات أطباء الأسرة من العاملين بتلك المنشآت على أحدث بروتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونشر التوعية الصحيحة بين السيدات لأهمية الولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة، مؤكدًا أن طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية.

التعامل مع السيدات الحوامل والاستخدام الصحيح لوسائل تنظيم الأسرة

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة سبل التعاون المشترك لتوفير التدريبات المكثفة والمتخصصة للتمريض والقابلات، على التعامل مع السيدات الحوامل والاستخدام الصحيح لوسائل تنظيم الأسرة، بما يضمن صقل مهاراتهم، وباعتبارهم جزء أصيل بمنظومة الرعاية الصحية المُقدمة للأمهات والأطفال خلال فترة الحمل والولادة، مؤكدًا أهمية التمريض والقبالة في زيادة معدلات الولادة الطبيعية وتحسين صحة الأمهات، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

ومن جانبه أكد  إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تأكيده على دعم المنظمة لمختلف المشروعات التي تستهدف تحسين خصائص الحياة وعلى رأسها المشروعات المُتعلقة بالقضايا الصحية والسكانية.

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حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة رشا خضر، قائم بأعمال رئس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.

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