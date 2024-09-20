بسبب السرعة الجنونية، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالعجوزة
أصيب 3 أشخاص بينهم شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية في حادث تصادم سيارتين بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث الذي وقع، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين وفقدانه السيطرة على السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة، وسقوط مصابين.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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