غدًا، قطع المياه 14 ساعة عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ بني سويف، عن انقطاع المياه عن قرى قلة والشوبك والمسيد، بمركز إهناسيا، غدا السبت، لمدة 14 ساعة، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، وذلك لوجود أعمال صيانة وتطهير في محطة قلة فرع اهناسيا.

شركة مياه بني سويف تهيب بالمواطنين تدبير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه الشرب ببني سويف، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

فحص شكوى الأهالي من ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير المساعد بمحافظة بني سويف، بالإشراف المباشر على فحص ومعاينة شكوى بعض أهالي قرية نزلة المشارقة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، والذين يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منازلهم وبعض شوارع القرية.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف في هذا الشأن، أشرف السكرتير العام المساعد على أعمال اللجنة والتي ضمت كل من هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب ممثلي الصرف الصحي والصرف المغطى والبيئة

وألتقى السكرتير العام المساعد عددًا من الأهالي الذين تقدموا بهذه الشكوى، معربين عن رغبتهم في الإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتم القيام بجولة ميدانية تفقد خلالها المسؤولون مناطق تجمع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل، وتم تحرير محضر معاينة تضمن تفاصيل المشكلة والمناطق المتضررة، تمهيدًا لرفع التقرير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تنتظره القرية.

وتأتي هذه الجولة في سياق حرص محافظة بني سويف، على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بالصرف الصحي والمياه الجوفية، حيث تعد هذه القضايا من أهم أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية.