التأمين الصحي يفحص 500 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية ببني سويف

اختتم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، البرنامج التدريبي لفرق الكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تستهدف توقيع الكشف الطبي وفحص ما يزيد عن ٥٠٠ ألف طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

برنامج تدريبي بالتامين الصحي ببني سويف

الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وبالتعاون مع محافظة بني سويف بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبرعاية الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، على استمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع وحدات التأمين الصحي في بني سويف بالتزامن مع تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024م.

برنامج تدريبي بالتامين الصحي ببني سويف

فحص ٥٠٠ ألف طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية ببني سويف

وأوضح مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف أن الحملة تشمل جميع صفوف المرحلة الابتدائية في المدارس الحضرية والريفية، بواقع 65 فريقًا طبيًا موزعين بين 25 فريقًا في المناطق الحضرية و40 فريقًا في المناطق الريفية، وتستهدف توقيع الكشف الطبي وفحص ما يزيد عن ٥٠٠ ألف طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أنه قد تم ختام البرنامج التدريبي، والذي نفذته إدارة التدريب بقاعة الإجتماعات والتدريبيبات الرئيسي بمبنى الهلال، وتناول الأساليب الحديثة المتعددة لقياس الوزن والطول لطلاب المرحلة الابتدائية، فضلًا عن خطوط سير مختلف الإجراءات الصحية، التي يمر بها جميع الطلاب والطالبات، اثناء تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية الفحص الطبى، بتنفيذ قياس نسبة "الهيموجلوبين" فى الدم، لطالبات وطلاب المدارس الابتدائية، وذلك على مستوى جميع مدارس المحافظة.

برنامج تدريبي بالتامين الصحي ببني سويف

وأوضحت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، أن البرنامج التدريبي شهد عدة محاضرات تثقيفية وتورعوية وتدريبيبة، على أهم نقاط مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لافتة إلى أنه قد حاضر بالبرنامج، كل من: الدكتورة مها رويعي، مسئول مكافحة العدوى بالفرع، وسولافة عضو الإدارة العامة للتمريض.