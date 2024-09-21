5 مشاهد في واقعة اعتداء محمد رمضان ونجله على طفل بأكتوبر.. أبرزها احتجاز الضحية في الحمام وصفعه على وجهه.. والفنان يتجاهل الحادث ويصور فيديو مع ابنه

محمد رمضان، كشف مصدر أمني أن رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة أكتوبر قاموا بجمع التحريات وتفريغ الكاميرات التي توضح حقيقة واقعة اعتداء الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل نادي نيو جيزة في أكتوبر.

وأوضح المصدر أنه فور صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة ضد المتهم سيتم ضبطته للمثول أمام الجهات القضائية للتحقيق معه في الواقعة المتهم فيها هو ونجله.

وعلى ضوء ذلك ترصد فيتو أبرز المشاهد في اتهام الفنان مع رمضان بالتعدي على طفل هو ونجله بنادي نيو جيزة في أكتوبر.

المشهد الأول.. نجل محمد رمضان يحتجز طفلا بالحمام والفنان يصفعه بالقلم

وكشف محمد سالم والد الطفل ضحية الضرب على يد ابن محمد رمضان: “ابني كان بيلعب مع أصدقائه وتقريبا حد خبط ابن محمد رمضان وكانت حاجة بسيطة وبعدها نجل الفنان قاله أنت متعرفش أنا ابن مين؟ بعدها حصلت مشاجرة بين ابن محمد رمضان وأصدقاء ابني وحاول ابني فض المشاجرة وبعدها دخل حمام النادي”.

وأضاف والد الطفل: "ابن محمد رمضان قفل على ابني باب الحمام بالكرسي، واحتجزه دون وجه حق بعد ما فتح فيديو كول مع والده، ولما خرج لقي محمد رمضان قصاده، وهمس الفنان في أذن ابنه علشان كده ضرب ابني قلم سمعه كل اللي في النادي".

المشهد الثاني.. محضر رسمي يتهم رمضان ونجله بضرب طفل

وتقدمت مديرة شركة دعاية وإعلان ببلاغ في قسم أول أكتوبر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عامًا، داخل ناد شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من "ر. ع."، مديرة شركة دعاية وإعلان، تفيد بأن نجلها، عمر، الطالب بالصف السادس الابتدائي في مدرسة دولية بالشيخ زايد، تعرض للاعتداء من قبل نجل محمد رمضان خلال تواجدهما في نادي "ن. ج." وذكرت المديرة في بلاغها أن ابنها كان يلعب كالمعتاد في النادي، ونشب خلاف كلامي بينه وبين نجل رمضان، وتطور الأمر لاعتداء الأخير عليه بالضرب ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه وفق روايتها.

وعندما حضرت الأم إلى النادي، اكتشفت أن نجل الفنان محمد رمضان غادر النادي بصحبة مرافقين، فبادرت بتحرير المحضر.

المشهد الثالث.. تفريغ الكاميرات لبيان صحة الواقعة من عدمه

على جانب آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة تعدي الفنان محمد رمضان ونجله على طفل داخل ناد شهير في أكتوبر.

وقام فريق بحث اليوم بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ومن المقرر إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المشهد الرابع.. استدعاء رمضان ونجله للتحقيق

وتجري النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في الحادث، حيث تم استدعاء الأم للاستماع إلى أقوالها، كما طلبت النيابة سماع أقوال الطفل المتضرر وتحديد مدى صحة الإصابات من خلال تقرير طبي.

وتواصل نيابة أول أكتوبر التحقيق في واقعة اتهام الفنان محمد رمضان ونجله بالتعدي على طفل بنادي نيو جيزة بأكتوبر ومن المقرر استدعاء النيابة الفنان محمد رمضان ونجله لأخذ أقوالهما في الاتهامات الموجه إليهما.

المشهد الخامس.. محمد رمضان يتجاهل المحضر ويصور فيديو مع نجله

في هذا السياق، تجاهل محمد رمضان، أزمة نجله الأخيرة، وذلك بعد أن اتهمت إحدى السيدات نجله بضرب ابنها، وظهر محمد رمضان في بداية الفيديو يمارس تمرينات رياضية ثم بعدها كان يجلس بجانب ابنه، ويغني كلمات أحدث أغنياته "يلا" داخل فيلته في أكتوبر.