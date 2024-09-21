العقوبة المتوقعة على التيجاني حال ثبوت تهمة التحرش، القانون لا يعرف التشهير ولكن المتهم يخضع لعقوبات السب والقذف، وهذا مصير خديجة عند براءته

صلاح التيجاني، أشعلت مؤخرا تهمة صلاح التيجاني المفصول من الطريقة التيجانية بالتحرش، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما أحاله قسم الدقي إلى نيابة الهرم لمباشرة التحقيق في بلاغ التيجاني ضد الفتاة التي اتهمته بالتحرش وبلاغ الفتاة ضده.

وأكد المتهم صلاح التيجاني أمام جهات التحقيق أن ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن إلا للانتقام منه، خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات، وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما، فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها.

واستعرض الخبير القانوني مصطفى الشديد العقوبات التي أقرها القانون حال ثبوت تهمة التحرش على التيجاني:

في البداية، قال الخبير القانوني مصطفى الشديد: إن قانون العقوبات نظم أحكام جريمة التحرش اللفظي من خلال التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، حسب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات.

وأوضح الخبير القانوني، أن القانون فرق ما بين الحالتين بشأن هذا الأمر، فإذا كان الشخص الذي ارتكب هذا الفعل له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات حسب المادة 306 مكرر، أما إذا كان غير ذلك فإن العقوبة تقتصر على الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن أربع سنوات.



وفيما يخص اتهام التيجاني لـ للمهندسة المعمارية خديجة. خ ووالدها بالانتقام منه والتشهير به، أوضح المحامي، أن القانون لا يعرف ما يسمى بجريمة التشهير، لكن يقصد منه " أن ينسب إلى شخص أقولًا أو أفعال من شأنها لو صحت لعوقب عليها شخص مرتكبها “وهذا المفهوم يندرج حسب قانون العقوبات المصري تحت مفهوم جريمة القذف”.

وأشار الشديد إلى أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات قد تضمن ضمن مواده ما يعرف بجريمة الإزعاج عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام عبارات تحوي قذف أو التشهير بعبارات من شأنها الحط من كرامة الشخص بين ذويه والتشهير به، والعقوبة عن هذا الفعل هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

القبض على صلاح التيجاني

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة الشابة التي اتهمته بالتحرش وتدعى "خديجة" ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن "المذكور" (قاصدة صلاح التيجاني) غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وكانت الطريقة التيجانية الرسمية المشهرة المنضمة لمشيخة الطرق الصوفية قد أصدرت بيانا نفت فيه كون صلاح التيجاني شيخا للطريقة أو منتميا لها.

وذكر البيان الممهور بتوقيع شيخ الطريقة الرسمي محمد الحافظ التيجاني أن "المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب" معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية وأن الطريقة أعلنت ذلك رسميا عامي 2017 و2019.