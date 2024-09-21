السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

إجراءات تجديد ترخيص السيارة إلكترونيا والمستندات المطلوبة

تفاصيل تراخيص السيارات
تفاصيل تراخيص السيارات إلكترونيا، فيتو

تقدم فيتو للقراء خطوات وإجراءات والمستندات المطلوبة لترخيص السيارات إلكترونيا أون لاين، وأماكن فروع الخدمات المميكنة ببعض محافظات الجمهورية.

وكانت إدارات المرور بوزارة الداخلية قد وسعت خدماتها الإلكترونية لتخفيف العبء على المواطنين.

أولا- خطوات ترخيص السيارات إلكترونيا


- الدخول عبر بوابة مرور مصر، على هذا الرابط

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد.

 

ثانيا- المستندات المطلوبة 

- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».

 

ثالثا- فروع الوحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات.

- محافظة القاهرة (ميفيدا - القاهرة الجديدة) - (مسجد عمر مكرم) -(أرض المعارض - مدينة نصر).

ويوجد وحدات بمحافظة الجيزة ومنها (داندى مول) -(الحصرى - موقف الحافلات) - (ميدان درة - الشيخ زايد) - (ميدان الثورة - الدقى) وبمحافظة مطروح وحدة مرور الإلكترونية (مراسى) - (مطروح) وبمحافظة الغربية فى وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا) وبمحافظة البحر الأحمر توجد وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة) وبمحافظة أسوان توجد وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

وشملت الوحدات الإلكترونية محافظة الإسكندرية تم تخصيص وحدة المرور فى (كارفور - سيتى سنتر) ووحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة) وبمحافظة بورسعيد (الحى الإماراتى) وتهدف تلك الخدمات بجانب ما يتم تقديمه داخل وحدات المرور المختلفة محاولة تقديم خدمات من خلال قنوات جديدة، والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

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فيتو السيارات إلكترونيا بوزارة الداخلية

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