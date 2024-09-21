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الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج

د. أحمد السبكي، فيتو
د. أحمد السبكي، فيتو
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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة «مرجعية»، بهدف توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج في مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي مع قيادات الهيئة ومديري الأفرع والمنشآت الصحية والمديرين الطبيين للمستشفيات لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، والتأكد من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

 

تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج

 

اطلع الدكتور السبكي على مستوى التزام المنشآت بتطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج، وعلى جهود التدريب المستمرة للأطقم الطبية لتطبيق البروتوكولات بشكل فعّال. كما ناقش تقارير جودة الرعاية الصحية المقدمة ووجّه باستمرار تحسين سير العمل عبر حلول متطورة.

وتابع الدكتور السبكي جاهزية المنشآت لتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تتعلق بالتدريب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تدريب الأطقم الطبية في غضون أسبوعين. كما أكد أهمية التطبيق الكامل للبروتوكولات لضمان تقديم رعاية صحية بجودة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 300 بروتوكول إكلينيكي لـ 20 تخصصًا يتعلق بأكثر الأمراض شيوعًا وأهمية في المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل تخصصات مثل الباطنة، القلب، الأورام، الرمد، النساء، والأطفال. كما وجّه بالاستعانة بالخبرات الاستشارية للانتهاء من البروتوكولات لـ 13 قسمًا آخر.

وأضاف السبكي أن المرحلة الثالثة ستتضمن تدريب الكوادر على البروتوكولات الجديدة، تمهيدًا لتطبيقها. كما أشار إلى أن المراحل المستقبلية تشمل أتمتة البروتوكولات ودمجها مع التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) وقياس مدى الالتزام بتنفيذها، مع وضع آليات للحوافز والجزاءات.

وأكد السبكي أن 5% من تقييم أداء الأطباء سيرتبط بالالتزام بتطبيق البروتوكولات، مما سيسهم في تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتوحيد معايير الخدمات. كما وجّه بإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بتطبيق البروتوكولات، في إطار منح مكافآت ربع سنوية للأطباء الأكثر التزامًا.

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واختتم الدكتور السبكي بالتأكيد على أن توحيد البروتوكولات الإكلينيكية يمثل خطوة جوهرية لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في قياس وتوثيق نتائج تطبيق البروتوكولات لتحسين مخرجات الرعاية الصحية بشكل علمي.

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