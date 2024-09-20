الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببني سويف

حادث قطار ببني سويف
حادث قطار ببني سويف

 لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه القطار أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

بلاغ بمصرع شاب صدمه قطار أمام قرية بني سويف 

 وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا يفيد بمصرع شخص صدمه القطار أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لفرع إسعاف بني سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق بني سويف، إلى موقع البلاغ، وقامت بنقل «م. م.م» 22 جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي.

 

تبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفي في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

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