محافظ أسيوط يشدد على منع إلقاء مخلفات الهدم بجوار سور جامعة الأزهر

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال النظافة التي تتم بطول سور جامعة الأزهر بمدينة أسيوط بواسطة معدات وعمال وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة وذلك في إطار الخطة الموضوعة لرفع كافة مخلفات القمامة بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري لها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

انطلاق حملة نظافة مكبرة يجري تنفيذها بجوار سور جامعة الأزهر

وتفقد محافظ أسيوط حملة النظافة المكبرة التي يجري تنفيذها بجوار سور جامعة الأزهر وامتداده حتى عزبة خلف ومساكن منشية الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط والتي يشارك فيها معدات ولوادر وقلابات من الأحياء والمراكز ووحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة بقيادة أحمد رشاد لرفع كافة مخلفات هدم المباني والردش الموجودة على جانبي السور منذ سنوات مما أدى إلى تراكمها وتكوين تلال من المخلفات بطول الطريق.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل لرفع كافة المخلفات الهدم وردش المباني بالاستعانة بكافة المعدات التابعة للاحياء والمراكز ومعدات الإنقاذ السريع لرفع كافة أكوام المخلفات الممتدة من سور جامعة الأزهر حتى مساكن منشية الأزهر وتطوير جانبي السور وعمل بلدورات وأرصفة وزراعة الجانبين والمرور بشكل دوري لمنع أية جرارات من إلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة وضبطها فورًا واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لمنع تكرارها والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم.



وأكد أبوالنصر أهمية تكثيف وتضافر الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن تحسين النظافة العامة يمثل أولوية قصوى، وأن العمل جاري على قدم وساق للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للشوراع بالشكل الذي يليق بمحافظة أسيوط ومواطنيها.