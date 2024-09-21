محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لبحث تطويرها (صور)

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، حاضنة الأعمال التكنولوجية بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط للمشروعات الصناعية الصغيرة في مختلف المجالات لبحث تطويرها وسبل استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة منها لتشغيل أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة.

رافقه خلال الجولة المحاسب إيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومصطفى إبراهيم نائب رئيس مركز أسيوط.

حاضنة الأعمال بعرب المدابغ تضم 22 وحدة

تفقد محافظ أسيوط أقسام الحاضنة والوحدات المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والتي تضم 22 وحدة وذلك لبحث كيفية تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

دعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر



وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لدورها في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي وحث الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمي والصناعي ورفع مستوى التنافسية ومساعدة رواد الأعمال في في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، وتوفير المكان المناسب المجهز للعمل بالكامل، والدعم الفني له.



وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تسعى إلى توفير فرص للتدريب المهني وتنمية المهارات القائمة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ولديها خطة طموحة نحو التوسع فى إقامة الورش الصناعية والحرفية وتوعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور مجال ريادة الأعمال في تحقيق خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 التي تعمل الدولة علي تنفيذها.

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