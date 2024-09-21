لبنان: أي مغامرة إسرائيلية قد تؤدي لحرب إقليمية شاملة

تفجيرات لبنان ، وصف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أمس، تفجير آلاف أجهزة الاتصال المحمولة هذا الأسبوع في بلاده بأنه هجوم "إرهابي" وحمّل إسرائيل مسئوليته.

وقال بوحبيب أمام مجلس الأمن الدولي: إن الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين هي "أسلوب حرب غير مسبوق في وحشيته وإرهابه"، مضيفا أن "استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم، في الشوارع، في وظائفهم، في مراكز التسوق، هو ببساطة إرهاب".

وأوضح بوحبيب أن إسرائيل ستغامر بتهجير أعداد جديدة من سكان الشمال إذا شنت حربا على لبنان.

وأكد خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، إن "أي مغامرة إسرائيلية جديدة في لبنان قد تؤدي لحرب إقليمية شاملة تختلف عما سبق".

وأضاف أن: "إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري"، معتبرا أن "الهجمات الإسرائيلية تشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحروب".

وأشار المسئول اللبناني في كلمته إلى أنه بعد الهجوم على أجهزة الاتصالات "لم يعد أحد في هذا العالم آمنا بعد اليوم".

وشدد في ختام كلمته على أن لبنان "لا يسعى للانتقام ولا يريد سوى العدالة".