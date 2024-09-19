محافظ أسيوط يتفقد موقف سيارات الأجرة بمنقباد ( صور)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، موقف سيارات منقباد الجديد الذي تم الانتهاء منه وتشغيله لتقديم الخدمات للمواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس مركز أسيوط، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ووليد فاروق نائب مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وحسن رايق فخري رئيس قرية منقباد.

محافظ أسيوط يطمئن على مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في إنشاء الموقف

حيث تفقد محافظ أسيوط خلال جولته موقف السيارات الذي تم إنشاؤه والانتهاء منه وتسليمه وتشغيله لتعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين منقباد ومدينة أسيوط، كما اطمأن على مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.



ووجه محافظ أسيوط بإزالة التعديات على المنطقة المجاورة لموقف السيارات وتنفيذ أعمال نظافة للمحلات والكافتيريا الملحقة بموقف السيارات الجديد تمهيدًا لطرحها وتشغيلها فورًا لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل لأهالي القرية لافتًا إلى العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمدينة أسيوط وبعض المراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم.



وأشاد محافظ أسيوط بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لما لها من أثر في تقديم الخدمات وتطوير آخر بالقرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنسان المصري وبناءه وتوفير الخدمات بالقطاعات المختلفة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة.