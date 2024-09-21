السبت 21 سبتمبر 2024
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9 صور ترصد تحية العلم وطابور الصباح بمدارس الدقهلية في أول أيام العام الدراسي الجديد

استقبال الطالبات
استقبال الطالبات بالفرنسسكان، فيتو

العام الدراسي الجديد، شهدت مدارس الدقهلية اليوم السبت استقبال الطلاب وإجراء تمارين الصباح في فناء المدارس وتقديم تحية العلم ونشيد بلادي بصوت الطلاب داخل المدارس.

كما استقبلت المدارس الطلاب بملابس سبايدر مان والبلالين والزينة في أجواء من البهجة والفرح لإدخال السرور على الطلاب في أول العام الدراسي.

 

استقبال الطالبات بالشيكولاته 

استعدت مدرسة الفرنسيسكان لاستقبال طالباتها بملابس سبيدر مان وتوزيع الشيكولاته وتعليق البلالين.

 

 

 عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددًا على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي.

 

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اجازة العام الدراسي استقبال الطلاب التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعلي التربية والتعليم بالدقهلية زارة التربية والتعليم والتعليم الفني ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية نادي جزيرة الورد

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