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تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية

حفل تخرج الدفعة 54
حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية، فيتو

شارك الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، مساء الجمعة، في حفل تخرج الدفعة 54 (الرابعة والخمسين) لكلية التربية بجامعة الإسكندرية بدعوة من الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

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وبحضور اللواء حازم بدر الدين نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق والنائب إيهاب زكريا منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية والدكتور حسن عابدين وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين عام بيت العائلة المصرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة والدكتور نسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية ولفيف من أساتذة الجامعة.

وأكَّد مدير المديرية في كلمته أنّ كلية التربية هي الشريك الأصيل للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية فهي النبع الأصيل لبناء وتنمية قدرات المعلمين بالدراسة النطرية والنواحي التطبيقية العملية لتخريج معلم مبدع محب لوطنه قادر على العطاء مواكب للتكنولوجيا، وشجّع الخريجين للتقدم للعمل بنظام الحصة في التخصصات المطلوبة.

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والتعليم الاسكندرية محافظ الإسكندرية

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