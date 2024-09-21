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الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

أشخاص تعاني من الجوع،
أشخاص تعاني من الجوع، فيتو

قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنيف، دومينيك بورجون، إن نحو 282 مليون شخص حول العالم "يواجهون الجوع الحاد".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة.

وذكر بورغون أن هذا العدد قد يرتفع مع بداية ظاهرة "النينو" الجوية.

و"النينو" هي ظاهرة طبيعية تصيب المحيطات كل 4 - 12 عاما، حيث ترتفع درجة حرارة المياه السطحية، مما يولد كتلا وتيارات مائية دافئة في المناطق المدارية تُحدث تغيرات مناخية.

وأشار إلى أن هناك احتمال بنسبة 71 بالمئة أن تبدأ ظاهرة النينو بين سبتمبر ونوفمبر 2024.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر آثار هذه الظاهرة حتى يناير إلى مارس 2025.

وقال المسؤول الأممي: "يسبب تغير المناخ زيادة في تواتر وشدة الأحداث الطبيعية المتطرفة مثل تلك المرتبطة بظاهرة النينو".

وأوضح أن سلسلة الفيضانات والأعاصير التي تحدث في أفريقيا وآسيا وأوروبا هي تذكير واضح بمدى عالمية هذه المشكلة.

وحذر من أن النظم الغذائية الزراعية، التي تعتبر شديدة الحساسية لتغير المناخ، قد تواجه تأثيرات طويلة المدى مثل تدهور التربة وقلة الموارد المائية.

وأضاف: "مواسم الزراعة المضطربة، وانخفاض الإنتاجية، والخسائر الحيوانية ستجعل من الصعب على المزارعين الحفاظ على الإنتاج وهذا يدفع الملايين من الناس إلى المزيد من الجوع".

وأردف: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الدورة، ولا نستطيع أن ننتظر أكثر، حان الوقت لإدارة الكوارث بصورة مختلفة".

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