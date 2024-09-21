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رياضة

سر إشارة رونالدو لنجله بالرقم 3 بعد هدفه في مباراة الاتفاق (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

فاز فريق  النصر السعودي على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

وسجل رونالدو هدف النصر الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وعقب تسجيل رونالدو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يشير لنجله بالثلاثة.

وأكدت الصحف السعودية أن رونالدو أشار بالثلاثة نسبة إلى إحراز نجله هدفين مع النصر في مسابقة الـ15 عاما أمام القادسية، وهو أحرز هدف الاتفاق في مباراة أمس الجمعة.

وأضاف الهدف الثاني سالم النعجي في الدقيقة 56، وجاء الهدف الثالث عن طريق تاليسكا بالدقيقة 70.


تشكيل الاتفاق أمام النصر 

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق 

 حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، انجيلو. جابريل، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

النصر السعودي يعلن رسميا تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا

وكان النصر السعودي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، رسميا في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء بسبب النتائج السلبية للفريق تحت قيادته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ حقق الفريق انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو ترحيبي، لـ ستيفانو بيولي، معلقا عليه: "بيولي نصراوي.. أهلا بمدربنا الجديد".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن سيكون مدربا للنصر لمدة موسمين مع أفضلية التمديد موسم إضافي.

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الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو كريستيانو لويس كاسترو

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