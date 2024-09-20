بعد الحديث عن إمكانية اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل.. معلومات عن ترسانة الجماعة اللبنانية الصاروخية

تصاعدت حدة القتال خلال الأيام القليلة الماضية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية، وسط مخاوف من إمكانية تطور الصراع بين الطرفين.

وبعد الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان، أقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس بتلقِّي الحزب ضربةً أمنيةً مُؤلمة وغيرَ مسبوقة في الأيام الأخيرة وتوعد دولة الاحتلال برد عسير.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز المعلومات عن ترسانة صواريخ جماعة حزب الله اللبنانية:

الصواريخ الدقيقة

في 2018، أعلن حزب الله أنه يمتلك صواريخ دقيقة تمكنه من "ضرب أهداف بدقة أكبر وهامش خطأ أقل"، وفيما بعد قال نصر الله إن حزبه يحتاج إلى "بضعة صواريخ دقيقة" لتدمير لائحة أهداف من بينها مطارات مدنية وعسكرية وقواعد سلاح الجو ومحطات توليد الكهرباء ومحطات المياه مع مجموعة من البنى التحتية ومصافي النفط وأهمها "مفاعل ديمونا".

الصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله في أغسطس 2023 عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة سميت "ثأر الله"، كانت قد دخلت للخدمة عام 2015، وهي منظومة أسلحة مضادة للدروع تتألف من منصتي إطلاق مخصصة لرماية صواريخ "الكورنيت"، وللمنظومة قدرة على إصابة الأهداف بدقة وتدميرها.

استعمل حزب الله صواريخه الموجهة في معظم عملياته ضد المواقع الإسرائيلية الحدودية في بدايات معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

الصواريخ غير الموجهة

شكلت صواريخ أرض-أرض غير الموجهة الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله خلال حرب 2006، وتطورت من حينها تدريجيا، وكانت من بينها صواريخ جراد.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تقريرا عام 2018 أشار فيه إلى امتلاك الحزب أنواعا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشيا" ويتراوح مداها بين 4 كيلومترات و40 كيلومترا، و"فجر3″ و"فجر5″، والتي يبلغ مداها بين 43 و75 كيلومترا، وصواريخ رعد ويتراوح مداها بين 60 و70 كيلومترا.

ومن الأنواع الأخرى لصواريخ أرض-أرض التي يمتلكها حزب الله:

"فجر-1" عيار 107 مليمترات.

"فلق-1". عيار 240 مليمترا.

"فلق-2". عيار 333 مليمترا.

"شاهين-1" عيار 333 مليمترا.

"تايب-81" عيار 122 مليمترا.

"خيبر-1" عيار 302 مليمتر.

"زلزال-1/ 2" عيار 610 مليمترات.

"فاتح-110" وهي نسخة مطورة من "زلزال-2".

"سكود- بي/ سي/ دي" عيار 880 مليمترا.

صواريخ مضادة للطائرات

وظهرت صواريخ الحزب المضادة للطائرات أثناء تهديده للمسيرات الإسرائيلية عام 2019 عبر شريط مصور نشره يظهر سلاح أرض-جو يحمل على الكتف.

قدرات وصواريخ حزب الله أرغمت إسرائيل على جعل طائراتها ومروحياتها تقلع على ارتفاعات عالية، ومن الأسلحة التي تستعملها:

"ميثاق-1/2" المحمول على الكتف.

مدفع "زيد يو-23" الرشاش المزدوج من عيار 23 ملم.

"ستريلا-2" المحمولة على الكتف.

المنظومة الصاروخية "أوسا" وتطلق من على مركبة.

"ستريلا-3" المحمولة على الكتف.

"إيجلا-1". المحمولة على الكتف.

المنظومة المحمولة "باك إم-2" وتطلق من على مركبة.

المنظومة المحمولة "بانتسير إس-1" وتطلق من على مركبة.

صواريخ مضادة للسفن

ومثل سابقتها، أعلن الحزب امتلاكه للصواريخ المضادة للسفن في شريط مصور أظهر صواريخ "سي 208″ و"سي 704" المضادة للبوارج والسفن العسكرية، وكان قد استعملها عام 2016 إذ أعلن استهدافه لبارجة عسكرية إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية.

وذكر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية امتلاك حزب الله لصواريخ "ياخنوت" (عيار 670 مليمترا) الروسية المضادة للسفن. ومن الصواريخ التي يمتلكها في هذا المجال "سي -802" عيار 360 مليمترا.

الصواريخ المضادة للدبابات

استطاع حزب الله تدمير 50 دبابة إسرائيلية في حرب 2006 خلال 5 أسابيع تقريبا، أسهمت الصواريخ المضادة للدبابات بتدمير 20% منها. ومن الأسلحة المضادة للدبابات، والتي يمتلكها الحزب:

"أر بي جي-29" ويطلق عليه (فامبير).

"ماليكوتا" ويطلق عليه "ساغر".

"فاجوت" ويطلق عليه سبيجوت.

"كونكورس" ويطلق عليه "سباندريل".

"ميتيس-إم".

"كورنيت-إي" ويطلق عليه "سبريجان".