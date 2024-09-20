نتنياهو يؤجل زيارته لأمريكا بسبب الوضع الأمني في إسرائيل

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة تأجيل زيارته للولايات المتحدة بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

وبحسب الإعلام العبري، فقد تم رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال.

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حرائق في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بـ 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحرائق.

إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 130 صاروخا أطلقت من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.