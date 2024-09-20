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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان على الجليل الأعلى والجولان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بدوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

 

أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة شمال إسرائيل 

 وقال جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.

 

 وحول الموقف الإسرائيلي من التصعيد قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن حزب الله يشعر بالاضطهاد، متعهدًا باستمرار تسلسل العمليات العسكرية في الشمال. 

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت الخميس مناقشات بشأن تطورات الوضع الأمني في الشمال.

وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مقتضبة: «سنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم، وهذا بالضبط ما سنفعله».

 

انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان

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