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خارج الحدود

إسرائيل تلغي قيودا على تجمعات سكنية في الشمال وهضبة الجولان

شمال إسرائيل، فيتو
شمال إسرائيل، فيتو

قال جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة شمال إسرائيل 

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود

وحول الموقف الإسرائيلي من التصعيد قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن حزب الله يشعر بالاضطهاد، متعهدًا باستمرار تسلسل العمليات العسكرية في الشمال.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الخميس مناقشات بشأن تطورات الوضع الأمني في الشمال.

وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مقتضبة: «سنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم، وهذا بالضبط ما سنفعله».

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