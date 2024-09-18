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حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المطرية

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شاب بتهمة استدراج فتاة معاقة ذهنيا وعاشرها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين داخل شقة بمنطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.


وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدرس بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني  لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.

وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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محكمة جنح المطرية استدراج فتاة معاقة منطقة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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