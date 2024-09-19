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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن انطلاق تجربة الطفطف بأجرة 3 جنيهات

انطلاق الطفطف في
انطلاق الطفطف في بلقاس، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للطفطف بمدينة بلقاس كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة وستكون الأجرة 3 جنيهات موحدة.

كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيها

 وصرح "محافظ الدقهلية" بأنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط في الشهر علي أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعمًا لهم.

وكلف "مرزوق" المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس ومتابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة بلقاس للقضاء علي مشكلة التكدسات المرورية داخل المدينة.

الدور المجتمعي الذي يقوم به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

وثمن "محافظ الدقهلية" الدور المجتمعي الذي يقوم به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مدينة بلقاس ومختلف مدن المحافظة ومشاركتهم مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

المرحلة الأولي لتشغيل الطفطف بمدينة بلقاس تشمل خط واحد بعدد 2 طفطف

 ومن جانبه أوضح "مدير عام المواقف بالمحافظة" أن المرحلة الأولى لتشغيل الطفطف بمدينة بلقاس تشمل خط واحد بعدد 2 طفطف والمرحلة الثانية تشمل عدد 2 خط بإجمالي 4 طفطف.

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