الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على نجار تحرش بنجلته في الدقهلية

تحرش
تحرش

 اتهمت عاملة بمستشفى المنصورة الجامعي زوجها بالتحرش بنجلتها البالغة من العمر 19 سنة داخل منزلهم أثناء تواجدهما بمفردهما في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 

الأم تتهم زوجها بالتحرش بنجلتها

 وكانت حضرت لمركز شرطة المنصورة المدعوة  "رحاب ا س" 39 سنة عاملة بمستشفى المنصورة الجامعي، ومقيمة قرية شها - دائرها
وبرفقتها نجلتها  "شيماء ك ا" 19 سنة حاصلة على دبلوم صناعة، ومقيمة بذات القرية، بتضررها من زوجها “ والد نجلتها “ المدعو  ”كمال ا م” 25 سنة نجار موبيليا
بالتحرش بنجلتها جنسيًا بملامسة أجزاء حساسة من جسدها ومقيم بذات القرية، حال تواجدهما بالمنزل بمفردهما.


ضبط المتهم واعترافه بواقعة التحرش

تم ضبط المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١٣٢ / ٣٠٤ جنح مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قرية شها محافظة الدقهلية واقعة التحرش مستشفى المنصورة مركز شرطة المنصورة محافظة الدقهلية موبيليا نجار

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